Zanetti: «Satriano, stigmate da calciatore di Serie A! Come Pinamonti…»

Paolo Zanetti parla in termini lusinghieri di Satriano, attaccante in prestito dall’Inter, facendo un confronto con un ex nerazzurro passato da Empoli, ovvero Pinamonti. Il tecnico crede che il giovane uruguaiano abbia bisogno di tempo. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club toscano

STIGMATE – Paolo Zanetti parla del grande potenziale giovane dell’Empoli, dove spicca il nome di Martin Satriano, in prestito dall’Inter: «Abbiamo tanto potenziale giovane da esprimere e possiamo solo migliorare. Già Cambiaghi è un ragazzo che l’anno scorso era retrocesso in B con il Pordenone, è stato determinate per noi con la Cremonese quindi vuol dire che c’è un lavoro e ci abbiamo creduto. Succederà la stessa cosa per Satriano, è uno che ha le stigmate da calciatore di Serie A, quello che gli manca è il gol. Anche oggi ho un’immagine, e sarà almeno la quarta/quinta volta che lo vedo lanciato in un’azione in velocità, non ci arriva per un centimetro. Ed è quel centimetro che ci consente di fare qualcosa in più, ma il ragazzo per l’economia della squadra e per come lotta è straordinario. Mi viene in mente lo stesso Pinamonti, che è stato qui. Ha avuto bisogno di alcune stagioni per essere quello che è oggi. Satriano è al primo anno, è un 2001, però ha tutto secondo me».