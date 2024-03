Inzaghi, durante la sosta due principali obiettivi per la sua Inter

Mentre scorrono lenti i giorni che ci separano al ritorno in campo dell’Inter – lunedì 1 aprile contro l’Empoli a San Siro – Simone Inzaghi può sfruttare la sosta con un doppio obiettivo di campo.

DOPPIO OBIETTIVO – Mentre scorrono i giorni della sosta per le nazionali, in casa Inter si pensa solo e soltanto alla prossima gara. A San Siro, contro l’Empoli, dove i nerazzurri vorranno tornare alla vittoria dopo gli ultimi risultati. Un ulteriore tassello verso quel ventesimo scudetto tanto desiderato, che mai è stato così vicino. Per farlo, Simone Inzaghi, ha bisogno di tutti i suoi uomini. E proprio questo è il suo doppio obiettivo in questa sosta per le nazionali: recuperare Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Entrambi rimasti a Milano per riprendersi dai rispettivi infortuni, avranno la possibilità proprio di lavorare in questo senso. Più per l’esterno, visto che i tempi per l’attaccante austriaco dovrebbero essere leggermente più lunghi. Specialmente chi non è partito per le rispettive nazionali, infatti, sarà necessario al rientro dopo i tanti impegni dei compagni in giro per il mondo.