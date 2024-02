Inter, contro la Roma miglioramento in un dato: che precisione!

Dopo tre vittorie di ‘corto muso’ tra Napoli (Supercoppa Italiana), Fiorentina e Juventus, l’Inter è tornata a far vedere tutta la sua potenza di fuoco in attacco. Ma quello dei gol segnati non è l’unico dato in miglioramento rispetto alle partite precedenti.

PRECISIONE – L’Inter torna a mostrare tutta la sua efficacia in attacco, segnando quattro gol alla Roma dopo le vittorie per 1-0 contro Napoli, Fiorentina e Juventus. Ma non solo. Il vero miglioramento per la squadra di Simone Inzaghi si ha nella precisione delle conclusioni verso la porta e sul cinismo dei marcatori. Il numero di tiri, infatti, non è molto diverso dalle uscite precedenti: 10 (6 in porta) contro i giallorossi, 15 (3 in porta) contro la Juventus, 8 (4 in porta) contro la Fiorentina e addirittura 22 (6 in porta) contro il Napoli. Insomma, il vero miglioramento fatto a Roma da parte dell’Inter è proprio nella precisione sottoporta: mantenendo praticamente invariata la produzione offensiva, sono (di nuovo) piovuti i gol.