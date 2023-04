Inter, perché Lukaku più funzionale di Dzeko col Benfica? Risposte

Questa sera l’Inter giocherà contro il Benfica la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Romelu Lukaku sembra dover partire dalla panchina, ma perché sarebbe più funzionale di Edin Dzeko dal primo minuto?

VELOCITÀ – L’Inter dovrà rendersi protagonista di una partita resiliente, di contenimento e più attenta alla fase difensiva. Sulla falsa riga di ciò che è successo ad Oporto Simone Inzaghi e i suoi avranno l’obbligo di non lasciarsi sopraffare dal pressing del Benfica. La squadra di Roger Schmidt gioca con la linea di difesa estremamente alta, che aiuta la fase di non possesso per recuperare palla in avanti e cercare di segnare sorprendendo le retroguardie avversarie in velocità. L’Inter ha dimostrato di poter superare il pressing alto con il possesso palla, ma servono centrocampisti al top della forma: Marcelo Brozovic in questo preciso momento non lo è affatto.

Inter, Lukaku più di Dzeko

USCITA – Gli equilibri della partita dipenderanno prettamente dalle scelte di Inzaghi in attacco. Lautaro Martinez è sicuro della titolarità, anche se in Champions League spesso scompare, mentre il ballottaggio è tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Il secondo è favorito (vedi probabili formazioni), ma il primo potrebbe essere più funzionale per la partita. Il belga sta ritrovando la forma, nonostante gli errori sotto porta con la Fiorentina e a Salerno le prestazione non sono state così negative. Presenza, corsa, difensori sotto pressione e passaggi corretti per liberare i compagni. Il momento è sfortunato, ma non ci si deve fermare all’aspetto superficiale. Il modo di giocare del Benfica è perfetto per sfruttare le potenzialità di Big Rom, che in progressione potrebbe divenire un fattore, magari anche facendo salire la squadra ripetutamente. Dzeko si adatta meno a questi compiti, ma ad Oporto ha già mostrato di giocare meglio del suo compagno di reparto.