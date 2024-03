Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi (se si giocasse oggi)

Inter-Empoli è la prossima partita in calendario ma tocca aspettare una settimana in più, anche per la probabile formazione di Inzaghi. Tutto è legato al rientro dei nazionali ma bisogna anche tenere sotto controllo le ultime novità di chi è già rientrato a Milano per motivi diversi

PROBABILE FORMAZIONE – La sosta internazionale “aiuta” Simone Inzaghi a ragionare su quale Inter schierare a Pasquetta. L’emergenza in difesa, dovuta sia al “caso” Francesco Acerbi sia alle condizioni di Stefan de Vrij, non è detto che possa rientrare in tempo. Ipotizzando Inter-Empoli con tutti i nazionali a disposizione ma con gli aggiornamenti di questo weekend, le decisioni di Inzaghi sarebbero condizionate da una scelta su tutte. Il ballottaggio tra l’ottimo Yann Bisseck, il rientrante Carlos Augusto (non ancora recuperato al 100%, ndr) e l’ormai ex titolare Denzel Dumfries, che ambiscono a una maglia da titolare in caso di assenza simultanea di Acerbi e de Vrij. Per dare continuità alle ultime prestazioni, contro l’Empoli la scelta più coerente ricadrebbe su Bisseck terzo destro. E in questo caso sarebbe Benjamin Pavard il prescelto per agire da perno centrale della difesa a tre di Inzaghi. O viceversa. L’alternativa è Alessandro Bastoni in mezzo, con il francese confermato braccetto destro più uno tra Matteo Darmian e Carlos Augusto braccetto sinistro. Nel primo caso Dumfries troverebbe spazio da quinto, nel secondo caso andrebbe in panchina insieme a Bisseck. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, aggiornata a questo weekend di sosta (senza nazionali ad Appiano Gentile, ndr).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 28 Pavard, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.