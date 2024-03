Juan Jesus ascoltato dalla Procura Federale: la versione sul caso Acerbi – Sky

Dopo Francesco Acerbi anche Juan Jesus ha espresso la propria versione dei fatti verificatisi in Inter-Napoli alla Procura Federale. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport 24.

FERMEZZA – Juan Jesus continua sulla sua linea d’accusa nei riguardi di Francesco Acerbi. Sull’audizione del calciatore del Napoli di fronte alla Procura Federale, avvenuta quest’oggi, Francesco Modugno dichiara: «Juan Jesus ha ribadito alla Procura Federale la sua posizione, con fermezza e tristezza per quelle frasi che restano la sua verità, già scolpita sul post social. Il pensiero del calciatore del Napoli resta quello: ci sono state frasi, da lui scritte, che lo hanno offeso e sulle quali non cambia posizione. Rispetto a quanto letto e sentito in giro, si sente abbastanza ferito, quasi incredulo e perplesso. Juan Jesus è pronto a difendere quella che è la sua onorabilità eventualmente in ogni modo e sede. Oggi si è allenato ed è parso un po’ più sereno, come liberatosi di un peso che lo ha accompagnato in questi giorni. È tranquillo per quella che lui ritiene la sua verità sui fatti che lo hanno turbato come calciatore ma soprattutto come uomo. A lui interessa poco dell’eventuale squalifica nei confronti di Acerbi, ma gli interessa piuttosto che passi un certo tipo di messaggio».