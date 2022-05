Inter, abbiamo un problema ed è in attacco: il dato degli xG stagionali

L’Inter ha chiuso il campionato come miglior attacco della Serie A. Lo stesso c’è un evidente problema nel convertire le moltissime occasioni da gol create. Il dato degli xG mostra questi limiti.

ATTACCO SUPER – L’Inter nel 2021-2022 è stata una macchina di calcio offensivo. Miglior attacco della Serie A con 84 gol segnati, prima per tiri totali, a partita e in porta, prima per assist, con 17 giocatori diversi in gol. Tutto questo va ascritto come grande merito a Simone Inzaghi e al sistema che ha costruito. Perché a guardare il dato degli xG si notano un paio di cose. E cioè come i giocatori abbiano in gran parte sprecato il gioco prodotto.

PARADOSSO DEI GOL – Gli expected goals non sono un dato perfetto. Ma possono dare delle indicazioni. Guardando su Understat l’Inter come squadra ha prodotto conclusioni che avrebbero dovuto portare un totale di 90,38 gol. Il miglior dato della Serie A. La squadra quindi ha sottoperformato rispetto all’effettiva produzione offensiva di 6,38 gol. Nelle prime 10 solo il Torino e la Roma hanno fatto peggio. Questo sempre parlando del miglior attacco della Serie A. In generale quello dell’Inter è il sesto peggior dato di tutto il campionato, dopo Genoa (-11,53), appunto Roma (-7,80), Torino (-7,75), Cagliari (-6,74) e Salernitana (-6,49). Tre di queste cinque occupano tre degli ultimi quattro posti in classifica. Per fare un ulteriore raffronto, il secondo miglior attacco della Serie A che è la Lazio ha avuto una produzione positiva di ben 17,71 xG: gol segnati 74, gol attesi 59,29. Il dato quindi in casa Inter va analizzato. E migliorato. Con uno sguardo specifico agli attaccanti.

ATTACANTI COLPEVOLI – Chiaramente il grosso dei gol viene dal reparto offensivo. Nei primi 15 marcatori in Serie A l’Inter ha due elementi. E due dei peggiori tre per xG. Il peggiore è Abraham con 17 gol segnati a fronte di 20,97 xG, -3,97. Poi viene Lautaro Martinez. Per l’argentino 21 gol segnati contro 24, 57, -3,57. Poi Dzeko che per segnare 13 gol ha impiegato 16,46 xg, -3,46. Anche allargando l’ottica ai primi 20 in questa classifica si inserisce solo Insigne (al primo posto, -4,47). I giocatori sopra i 15 gol segnati (esclusi Abraham e Lautaro ovviamente) hanno tutti più gol segnati rispetto agli xG prodotti: Immobile +4,64, Vlahovic +5,77, Simeone +5,01, Scamacca +4,87, Berardi +2,5. Per l’attacco dell’Inter una mancanza evidente.