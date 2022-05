Inter, 4 cessioni sicure +1 e sacrificio non necessario: Marotta idee chiare – SM

L’Inter dopo aver prolungato il contratto di mister Simone Inzaghi e gettato le basi per la nuova stagione (vedi articolo), riprenderà dai rinnovi di contratto e dalle cessioni (almeno quattro sicure). Come sottolineato anche da Sportmediaset oggi, il sacrificio di un big non è necessario.

LE CESSIONI – L’Inter riparte dai rinnovi di contratto, dopo Simone Inzaghi sarà la volta di Samir Handanovic e, molto probabile, anche Ivan Perisic. Sul fronte partenze, invece, quattro saranno gli addii certi: Arturo Vidal, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov e Ionut Radu (lui in prestito). Un quinto potrebbe essere Alexis Sanchez. Il rischio di dover perdere un big c’è ma non è necessario, anche perché Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno le idee chiare. Partendo da Andrea Pinamonti e Satriano, ad esempio, due giovani attaccanti che hanno ottime prospettive di mercato.