Zhang vuole lo scudetto e riparte da Inzaghi: oggi incontro e intesa rinnovo – SM

Zhang vuole gettare le basi in vista della prossima stagione, ricominciando dallo scudetto vinto la scorsa stagione e sfiorato in questa, a soli due punti di distanza. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oggi l’incontro tra la dirigenza e Simone Inzaghi.

PROGRAMMARE – Steven Zhang vuole riprendersi lo scudetto e già da oggi insieme alla società getterà le basi in vista della prossima stagione. Oggi il numero uno dell’Inter – insieme alla dirigenza – incontrerà Simone Inzaghi per programmare il futuro. Innanzitutto il presidente nerazzurro ha rassicurato l’allenatore, dato che non sarà un’estate come quella dell’anno scorso, ma verrà rinforzata senza doverla stravolgere. Oggi l’incontro tra Zhang e il tecnico piacentino, presenti anche Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Javier Zanetti. Per ripartire al meglio con la nuova stagione, l’obiettivo nell’immediato è quello di prolungare il contratto a Simone Inzaghi, portando la scadenza al 2024 con opzione per il 2025, alzando l’ingaggio sino a 5,5 milioni a stagione.

Fonte: Sportmediaset