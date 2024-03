Frattesi vs Fabbian: un confronto che non ha senso per l’Inter

Davide Frattesi e Giovanni Fabbian stanno vivendo stagioni molto simili con le maglie di Inter e Bologna. Ed essendo il secondo un prodotto del vivaio nerazzurro, sorge spontaneo un confronto che sfocia nelle valutazioni di mercato. Confronto che però viene smentito, e non solo dai numeri.

SIAMO ALLE SOLITE – Dopo la ventinovesima giornata di Serie A, in casa Inter non si parla solo dello sfortunato pareggio col Napoli. Né del vantaggio conclamato in classifica. Bensì è tornato di moda il nome di Giovanni Fabbian, autore del gol vittoria del Bologna a Empoli. Nello specifico, il quinto gol della sua stagione, quella dell’esordio assoluto in Serie A. E soprattutto torna di moda il confronto con Davide Frattesi. Confronto che si basa sullo scetticismo circa l’acquisto del numero 16 dell’Inter per 33 milioni di euro complessivi (tra prestito, riscatto e bonus). Quando Fabbian era già nerazzurro a costo zero, essendo un prodotto del vivaio. Un confronto che, però, ha poco senso, e non solo per i numeri.

PROFILI DIVERSI – Fabbian sta avendo una stagione più che ottima al Bologna, che lo ha acquistato per 5 milioni di euro dall’Inter, lasciando ai nerazzurri un diritto di recompra a 12 milioni. Il giudizio ottimo è frutto chiaramente dei 5 gol e 2 assist al primo anno in assoluto in Serie A. Dall’altro lato, Frattesi sta però facendo meglio. In 33 presenze in maglia Inter, l’ex Sassuolo ha già all’attivo 6 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. E questo avendo anche un minutaggio inferiore: 36 minuti a partita per Frattesi, 50 invece per Fabbian. Una media che rende entrambi la quarta scelta della propria squadra a centrocampo. Detto che i numeri di Frattesi sono migliori, nonostante l’impiego comunque contenuto, la differenza tra i due – e sulla quale l’Inter ha basato le sue considerazioni la scorsa estate – è un’altra e più che lampante.

Frattesi e Fabbian sono due giocatori dallo status opposto

STATUS INFERIORE – Quando si parla di Frattesi e di Fabbian, bisogna guardare oltre i numeri e i minuti in campo. Perché Fabbian all’Inter non avrebbe trovato gli stessi minuti di Bologna (845′ in totale contro i 592′ del 16 nerazzurro). E questo perché ciò che più distingue questi due calciatori è l’esperienza. Frattesi ha quasi 25 anni, mentre Fabbian 21. Quattro anni che si traducono in due stagioni da titolare assoluto di Frattesi in Serie A, più altre tre in Serie B, per un totale di 181 presenze. Mentre Fabbian arriva da una straordinaria prima stagione tra i professionisti (8 gol in 37 presenze con la Reggina). Troppo poco, per quanto positivo, per puntare ad essere la prima alternativa a centrocampo nell’Inter di Simone Inzaghi. Frattesi è il futuro del centrocampo nerazzurro, e nulla vieta che anche Fabbian possa farne parte. Ma al momento parliamo di due giocatori dallo status – e dalla capacità di incidere nell’Inter – completamente diverso.