Fabbian, crescita esponenziale: l’Inter pianifica il suo futuro

Dopo la grande stagione – la prima da professionista – in Serie B con la maglia della Reggina, Giovanni Fabbian sta continuando a mostrare grandi progressi. Al Bologna, ma anche con la maglia della nazionale under 21. E l’Inter pianifica il suo futuro.

PASSO PER PASSO – Giovanni Fabbian è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano al momento, come sta dimostrando con la maglia del Bologna e con quella dell’Italia Under 21. In campionato, alla sua prima esperienza in Serie A, sono cinque i gol segnati in diciannove presenze, con anche due assist. Con la nazionale ha trovato la via del gol nella sfida contro la Lettonia, unendo il suo nome nel tabellino a quello di un ex Inter, ovvero Cesare Casadei, ceduto due stagioni or sono al Chelsea. Per la società nerazzurra – che ha ceduto Fabbian al club felsineo, mantenendo un diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro – è il momento di pensare passo per passo al suo futuro.

POSSIBILITÀ – Quello che sembra certo, è che continuando così Fabbian prima o dopo vestirà la maglia dell’Inter. Difficilmente il prossimo anno, vista la grande concorrenza in mezzo. Inoltre un altro anno al Bologna, dove potrà con ogni probabilità mettersi in mostra anche in Europa (e magari, perché no, addirittura in Champions League), potrà permettergli di proseguire nella sua crescita senza avere problemi di spazio come ne avrebbe proprio all’Inter. Poi, in base alle logiche di mercato, non sarebbe un’ipotesi remota immaginare un Fabbian pronto a imporsi anche nel club che lo ha cresciuto.