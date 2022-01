Dzeko, doppio obiettivo con l’Inter nel 2022 (post COVID-19)

Il 2022 di Edin Dzeko inizierà con l’indisponibilità per la sfida contro il Bologna a causa della positività al COVID-19. Un nuovo anno che vede due obiettivi per il bosniaco con la maglia dell’Inter.

DOPPIO OBIETTIVO – Costretto a saltare la sfida di giovedì contro il Bologna a causa del COVID-19, Edin Dzeko punta già alla sfida della prossima domenica a San Siro contro la Lazio (vedi articolo). Per l’attaccante bosniaco, il 2022 porta due obiettivi da raggiungere. Il primo, quello di raggiungere quota 100 gol in Serie A. Un traguardo sicuramente prestigioso, che farebbe entrare ulteriormente di diritto Dzeko nel Pantheon dei grandi attaccanti del nostro campionato. Al momento il giocatore si trova a quota 93, con 8 reti segnate in questa stagione in maglia nerazzurra. Arrivare a 100 vorrebbe dire chiudere l’anno con (almeno) 15 gol, un dato che farebbe sicuramente felice Simone Inzaghi.

Dzeko, non solo gol: caccia anche al primo titolo in Italia

TROFEO – Per Edin Dzeko il secondo grande obiettivo con l’Inter di questa stagione è la vittoria, finalmente, di un trofeo. Negli anni passati a Roma, il bosniaco è rimasto a digiuno, non riuscendo mai a sollevare una coppa. La sua prima occasione arriverà il 12 gennaio nella Supercoppa Italiana contro la Juventus. Anche se il vero obiettivo è un altro, ovvero lo scudetto che lo porterebbe a vantare nel suo palmarès il titolo in tre nazioni diverse (considerando le vittorie di Bundesliga con il Wolfsburg e Premier League con il Manchester City). Ora il primo passo è tornare a disposizione dell’allenatore dopo il COVID-19. Per poi dare il massimo e raggiungere gli importanti obiettivi prefissati.