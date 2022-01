Dzeko punta la Lazio. Lavoro differenziato per Sanchez e Correa – CdS

Dzeko, Cordaz e Satriano sono positivi in Coronavirus e non saranno presenti a Bologna. L’attaccante bosniaco punta alla sfida contro la Lazio. Sanchez e Correa, come riportato dal Corriere dello Sport, hanno svolto un programma atletico differenziato.

CONTRO IL BOLOGNA – Con la positività di Dzeko, Cordaz e Satriano annunciato venerdì, c’è la speranza di riavere l’attaccante bosniaco per la sfida contro la Lazio in programma domenica prossima. Ieri pomeriggio, intanto, la squadra si è allenata alla Pinetina con i sudamericani che hanno svolto un lavoro a parte a causa dei lunghi viaggi. Sanchez e Correa, per esempio, hanno svolto un programma atletico differenziato e vedremo quando torneranno in gruppo. Per quanto riguarda la trasferta di Bologna, il gruppo partirà in treno mercoledì pomeriggio e Inzaghi non ha bisogno di altre brutte notizie.

Fonte: Corriere dello Sport