Ronaldo positivo al COVID-19, l’annuncio arriva dal suo nuovo club

Ronaldo è risultato positivo al COVID-19. L’annuncio arriva direttamente dal sito del Cruzeiro, società brasiliana di cui è da poco diventato proprietario. L’ex giocatore dell’Inter sarebbe comunque in buone condizioni.

POSITIVO – Anche Ronaldo positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva proprio dal suo nuovo club: “Il Cruzeiro comunica che oggi Ronaldo Nazarioè risultato positivo al COVID-19. Per questo sarà impossibilitato a viaggiare a Belo Horizonte e a presenziare agli eventi commemorativi per l’anniversario del club. Ronaldo sta bene, con sintomi leggeri e si trova già in isolamento. Il Fenomeno è dispiaciuto di non poter partecipare alle attività previste nei prossimi giorni“.