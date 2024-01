Dimarco e Mkhitaryan raggiungono Thuram nella batteria di scudieri Inter

Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan contribuiscono al 3-0 di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana. Raggiungendo così Marcus Thuram in una particolare classifica.

SCUDIERI PERFETTI – C’è un cerchio lega i nomi di Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan a quello di Marcus Thuram. E questo cerchio si apre sabato scorso a Monza per chiudersi ieri a Riyadh. Il 5-1 brianzolo si chiude infatti con uno strappo dell’armeno sul finale, che in verticale serve al numero 9 il filtrante per il gol che chiude i conti. Il netto 3-0 di ieri (qui gli highlights) si apre invece con il colpo di tacco dell’esterno italiano, che spalanca la porta a Thuram per il più facile dei tap in. Dopo che proprio Tikus, sempre a Monza, serve ad Hakan Calhanoglu il pallone per il gol del momentaneo 0-3 con un taconazo. Mkhitaryan si ripete poi ieri con lo stesso spartito: sul finale strappa in verticale e mette la ciliegina su una prestazione perfetta con un assist fotocopia per Davide Frattesi. Un assist a testa per Dimarco e Mkhitaryan ieri, che salgono così a 7 in stagione. Esattamente come Thuram, leader della specialità fino a ieri.