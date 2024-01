Inter pronta a tornare in campo: le ultime sull’allenamento pre Napoli! – SM

L’Inter si immerge subito nella preparazione della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Le ultime novità sugli impegni di campo del pomeriggio.

ALLENAMENTO – Dopo la meravigliosa prestazione con vittoria contro la Lazio, l’Inter ha trascorso una notte di meritato e sereno riposo. Era necessario ripristinare le energie, perché i nerazzurri devono subito ricominciare a lavorare. Lunedì c’è la sfida finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli e il ritorno sul campo per prepararla è previsto immediatamente. All’esterno dell’hotel in cui soggiorna l’Inter in Arabia Saudita i pullman della squadra sono già pronti per trasportare i giocatori di Simone Inzaghi allo stadio, dove si svolgerà l’allenamento. Ad attenderli sul posto c’è lo staff nerazzurro, che ha già raggiunto il luogo di lavoro. La seduta pomeridiana dell’Inter, in vista del big match contro il Napoli, consisterà nel lavoro di scarico per chi ha giocato maggiormente contro la Lazio. Per i calciatori che hanno avuto meno spazio ieri sera, invece, quest’oggi ci sarà un allenamento più deciso. Ecco, invece, gli impegni della giornata di domani.

Fonte: SportMediaset – Alessio Conti