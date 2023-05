D’Ambrosio, l’unica insufficienza contro l’Atalanta. Il suo futuro?

Danilo D’Ambrosio ha giocato da titolare contro l’Atalanta, come spesso accaduto nelle ultime settimane in campionato. Il difensore non ha però convinto, soprattutto sul primo gol avversario.

DUBBI – Terza partita consecutiva da titolare in campionato per Danilo D’Ambrosio. Il difensore ha giocato interamente gli incontri con Sassuolo e Napoli e disputato 82 minuti della sfida con l’Atalanta. I minuti di impiego sono aumentati sensibilmente, anche in linea con le rotazioni di Simone Inzaghi per la Coppa Italia e la Champions League, ma le prestazioni non convincono. Kvicha Kvaratskhelia lo ha messo estremamente in difficoltà ed era sicuramente auspicabile, anche sabato però le risposte non sono state positive. Sulla rete di Mario Pasalic la marcatura di D’Ambrosio è ‘ballerina‘ e l’arbitro non vede il fallo del croato sull’italiano in anticipo. La palla vaga in area, non è giustificabile in una situazione da palla inattiva. Gli attaccanti hanno risolto poi i problemi con i gol per il successo, ma questi errori pongono dubbi sul futuro del classe 1988, che ha il contratto in scadenza a giugno.