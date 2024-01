Calhanoglu instancabile: in Napoli Inter corre più di tutti

Hakan Calhanoglu è uno degli uomini più utilizzati in questa stagione da Simone Inzaghi. Imprescindibile per il centrocampo, anche in Napoli-Inter il turco mostra tutta la sua importanza dimostrandosi letteralmente instancabile.

CORRIDORE – Hakan Calhanoglu, lo sappiamo, è importantissimo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Anzi, determinante. Lo dimostrano le sue prestazioni e lo ha dimostrato anche ieri sera in Napoli-Inter, nonostante non sia probabilmente stata una delle sue partite più brillanti. Il turco ha dimostrato ancora una volta di essere, di fatto, instancabile: suo il primato per chilometri percorsi all’interno della partita. Ben 12,2 chilometri in 90 minuti, con Benjamin Pavard ed Henrikh Mkhitaryan alle sue spalle con 11,6. Tanta corsa e tanta sostanza per un ruolo in cui Calhanoglu deve (e riesce a farlo perfettamente) combinare fase difensiva e propensione offensiva. Seppur con, a volta, qualche fallo di troppo. Che lo porterà, purtroppo, a saltare la trasferta contro la Fiorentina.