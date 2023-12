Bisseck regala altre conferme: in Genoa-Inter è un fattore attivo

Yann Bisseck si conferma tra i migliori in campo anche in Genoa-Inter (1-1). Altra prova positiva per il difensore tedesco, ormai nel gruppo dei titolari nerazzurri.

CRESCITA CONTINUA – Yann Bisseck non smette di stupire. O forse è il caso di dire che nessuno si aspetta più sorprese. Con la prestazione di Genoa-Inter di ieri (qui il suo voto) il tedesco conferma un mese di dicembre straordinario. Che lo rende a tutti gli effetti un membro del gruppo nerazzurro dei titolari. E anche stavolta il numero 31 offre una prova più che positiva in entrambe le fasi.

DALL’INIZIO ALLA FINE – In difesa è probabilmente il migliore della retroguardia dell’Inter contro il Genoa. Confermandosi impeccabile nelle chiusure, nonché avversario ostico da superare. Ma è in fase di costruzione che Bisseck si diverte di più, offrendo sempre più certezze. Tocca il pallone 65 volte (quarto valore più alto tra i nerazzurri) e sbaglia appena 4 passaggi su 55, il 7% del totale: nessuno è più preciso di lui (93%) nella gestione del pallone. Aggiungiamoci 3 lanci lunghi riusciti su altrettanti tentati. E la partecipazione attiva al gol di Marko Arnautovic, buttando verso la porta il pallone che poi l’austriaco trasforma nel momentaneo 0-1. Bisseck è probabilmente la miglior notizia delle ultime settimane in casa Inter. Anche in vista del 2024.