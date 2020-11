Barella, sua posizione puÃ² essere decisiva in Inter-Real Madrid: il motivo

Barella, sua posizione può essere decisiva in Inter-Real Madrid: il motivo

Nicolò Barella dovrebbe partire titolare nella sfida tra Inter e Real Madrid (qui le ultime). La sua posizione, a centrocampo, potrebbe essere decisiva per spezzare gli equilibri del match

POSIZIONE – Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista sardo si è subito imposto nella realtà nerazzurra, diventando imprescindibile per gli equilibri della squadra nerazzurra. Negli ultimi mesi, inoltre, oltre al consueto ruolo di mezzala, in cui ha fatto bene sia al Cagliari che nella prima parte della sua avventura all’Inter, Antonio Conte gli ha ritagliato il ruolo di trequartista “atipico”, con più compiti di rottura che di costruzione. E proprio in quella posizione, Barella, potrebbe essere decisivo nella sfida contro il Real Madrid in programma questa sera.

DECISIVO – I difensori del Real Madrid non possiedono proprietà di palleggio eccelse, ecco che quindi la manovra dei blancos partirà dai piedi di Luka Modric. Il numero 10 del Madrid sarà il cervello ed il fulcro della manovra degli spagnoli. Ecco che quindi la posizione in campo di Barella può diventare decisiva: con il numero 23 nerazzurro sulla trequarti, abilissimo a pressare la prima costruzione della squadra avversaria, la manovra del Real Madrid, già privo di elementi fondamentali in fase offensiva quali Valverde e Benzema, potrebbe risentirne. C’è da dire, però, che anche Arturo Vidal potrebbe disimpegnarsi bene in quel ruolo. Il cileno, però, non ha ancora fatto vedere la giusta costanza di rendimento all’Inter. Ecco che quindi Conte, per questo delicato compito, potrebbe affidarsi a Barella .