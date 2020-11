Inter-Real Madrid, Conte si affida ai titolari. Un dubbio a centrocampo – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Real Madrid sarà decisiva per il prosieguo del cammino in Champions League dei nerazzurri. Le ultime sulle possibili scelte di Antonio Conte in vista del match di stasera da “SportMediaset”

LE SCELTE – Inter-Real Madrid si avvicina. Antonio Conte ha praticamente definito la formazione per la sfida di questa sera. Handanovic in porta. Davanti a lui la difesa “titolare”: Skriniar, de Vrij e Bastoni. Unico dubbio di formazione a centrocampo: Sensi si è allenato in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina. Sicuri di un posto invece Vidal e Barella. Assieme a loro uno tra Gagliardini ed Eriksen, con il primo in netto vantaggio. Sugli esterni ci saranno Hakimi e Young. In attacco pronti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.