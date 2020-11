Di Marzio: “Inter-Real Madrid sfida spartiacque per il lavoro di Conte”

Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Real Madrid, sfida di Champions League in programma questa sera. Ecco le sue parole

SPARTIACQUE – Queste le parole di Gianluca Di Marzio: «Inter-Real Madrid? È un bel test. L’anno scorso, una gara con il coefficente di difficoltà più basso, quella contro il Barcellona imbottita di riserve, l’Inter, con la pressione di vincere per forza, fece grande fatica. Non ci sarà il pubblico, che può aiutare in gare del genere. Bisognerà capire se si è alzata l’asticella per affrontare gare di questo tipo. Secondo me è lo spartiacque del lavoro di Antonio Conte, della trasmissione della voglia di vincere al gruppo. Se stasera i nerazzurri non vincono possono nascere dubbi. Sanchez? Può essere decisivo. Entrando da trequartista, alle spalle da Lautaro Martinez e Lukaku, può essere quella variabile tattica in grado di poter battere il Real Madrid».