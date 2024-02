Alt, non è legale: Sommer privilegiato! Lo spettacolo ‘Aggratis’

Sommer si gode lo spettacolo dell’Inter riposandosi direttamente in campo. Ieri l’ennesima partita da spettatore non pagante.

ILLEGALE − Fermate Yann Sommer: non ha pagato il biglietto. Il portiere svizzero ha assistito alla partita tra Inter e Salernitana da una posizione privilegiata, ovvero dal campo, e senza pagare il tagliando. Ieri sera a San Siro, l’ex Bayern Monaco si è praticamente riposato per novanta minuti, non subendo neanche un tiro nello specchio. Quindicesimo clean sheet conquistato per il 35enne, che piano piano si avvicina al record di ventuno dei suoi colleghi ed ex come Provedel, Buffon e Morgan de Sanctis. Dopo 24 partite, Sommer è già a quindici. Una cifra assolutamente non banale.

DIFESA IMPERFORABILE −Da inizio 2024, Sommer ha subito solamente quattro gol tra campionato e Supercoppa italiana. Numeri straordinari, che attestano il magic moment della squadra di Simone Inzaghi, che oltre brillare in avanti con 59 gol realizzati, ha blindato anche la sua retroguardia con 12 gol al passivo. Dati e statistiche che evidenziano la stagione perfetta dell’undici di Simone Inzaghi, che martedì si ripresenteranno in Champions League per sfidare l’Atletico Madrid negli ottavi di finale.

COMMUTATIVA − L’impermeabilità dell’Inter e i numeri di Sommer sono dovuti certamente ad una linea difensiva collaudatissima e molto organizzata. Da Pavard a Bastoni, passando per Acerbi, de Vrij, Bisseck e il jolly Darmian. L’Inter, soprattutto in difesa, gode della proprietà commutativa: cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Sommer gongola e si gode lo spettacolo.