Richarlison come Ronaldo il fenomeno: stesso look di 19 anni fa

Richarlison ha rifatto la replica della capigliatura mostrata al mondo da Ronaldo il fenomeno durante il Mondiale del 2002. La stessa capigliatura dell’ex fuoriclasse dell’Inter è stata postata dall’attuale attaccante brasiliano su Instagram

COME RONNIE − Richarlison come Ronaldo il fenomeno. Non per le qualità sul campo (comunque, buon giocatore) ma per il taglio di capelli appena fatto. Il giocatore dell’Everton, infatti, sul suo account ufficiale di Instagram ha pubblicato una storia con la stessa pettinatura mostrata 19 anni prima dal fenomeno brasiliano dell’Inter ai campionati del Mondo del 2002 in Corea e Giappone. In quel caso, lo strano look avrebbe portato Ronaldo a vincere il trofeo da assoluto protagonista. Sarà lo stesso per Richarlison? Intanto, durante la prima gara delle Olimpiadi, il Brasile ha vinto per 4 a 2 contro la Germania, partita in cui lo stesso Richarlison ha siglato una tripletta. Di seguito la foto con il nuova pettinatura.