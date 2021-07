FOTO – Inter Women, primo allenamento per Elin Landstrom

Primo allenamento ufficiale con le compagne di squadra per Elin Landstrom, nuovo colpo dell’Inter Women ufficializzato oggi (vedi articolo). Con le foto che arrivano direttamente dai canali social ufficiali della squadra.

PRIMO ALLENAMENTO – Subito in campo Elin Landstrom, nuova giocatrice dell’Inter Women che oggi ha parlato per la prima volta da nerazzurra (vedi articolo). Nella giornata di oggi, oltre all’annuncio, la svedese ha svolto il primo allenamento insieme alle compagne di squadra, che stanno preparando la nuova stagione agli ordini della nuova allenatrice Rita Guarino. Come dimostrano le immagini pubblicate dal canale Twitter ufficiale della formazione femminile nerazzurra.

💪 | PRE SEASON Primo allenamento con le nuove compagne di squadra per Elin ⚫🔵#InterWomen #ForzaInter pic.twitter.com/xIo6ohhDf9 — Inter Women (@Inter_Women) July 23, 2021