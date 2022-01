Udinese, richiesta alla Lega Serie A: doppio rinvio in vista?

Non solo Atalanta-Torino (vedi articolo): una nuova sfida rischia di saltare in Serie A. L’Udinese, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver richiesto formalmente il rinvio delle prossime due giornate di campionato contro Fiorentina e Atalanta.

DOPPIO RINVIO – Questo il comunicato dell’Udinese sulla richiesta di rinvio delle prossime due gare: “Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022. I provvedimenti sono stati addottati in seguito agli esiti dei nuovi test molecolari effettuati stamane su tutto il gruppo squadra. Udinese Calcio, di conseguenza, ha inoltrato alla Lega Serie A formale richiesta di rinvio delle gare in programma contro Fiorentina e Atalanta“.