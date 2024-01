Zielinski vola in Arabia e il Napoli ci prova per il rinnovo! Inter sempre vigile – SM

Zielinski è partito con il Napoli in vista della sfida di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, proprio come l’Inter. Il polacco è in scadenza con gli azzurri e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciatore potrebbe ricevere l’ultima proposta da parte del club partenopeo per il rinnovo di contratto. Mentre resta sempre il club nerazzurro che lo vuole a giugno.

ULTIMO TENTATIVO – Mentre l’Inter lavora sul mercato anche in vista della prossima stagione, il Napoli convoca Piotr Zielinski per l’impegno importante in Arabia Saudita per le sfide di Supercoppa Italiana. Il club azzurro preferirebbe non perderlo a zero e proprio per questo motivo starebbe preparando un nuovo tentativo per il rinnovo di contratto. Il polacco ha un contratto in scadenza a giugno e l’Inter si è già mossa per assicurarsi il giocatore a giugno, anche se al momento non ha mai dato una risposta definitiva. Proprio in Arabia Saudita Zielinski è pronto a prendere una decisione definitiva riguardo il suo futuro.

Fonte: Sportmediaset