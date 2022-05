Zazzaroni: «Mkhitaryan sempre più vicino all’Inter! Mourinho nella storia»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi sul quotidiano romano ha parlato della conquista della UEFA Europa Conference League da parte della Roma e di Henrick Mkhitaryan, a detta sua vicino all’Inter.

MERCATO – Ivan Zazzaroni aggiorna riguardo l’interesse dell‘Inter per il centrocampista armeno: «L’evoluzione naturale del rapporto comporta dunque una crescita della squadra e delle ambizioni della Roma, non autorizza singolari economie di (calcio)mercato, incertezze, ritardi. Come quello che potrebbe portare alla rinuncia di Mkhitaryan, sempre più vicino all’Inter».

TROFEO INTERNAZIONALE – Il giornalista elogia ovviamente il lavoro di José Mourinho con la Roma: «Questa coppa si chiama José, non Conference League. José ti fa sentire squadra, giocare da squadra, soffrire da squadra. Vincere da squadra. José che conosce la tensione, ma non la paura; José al quale non puoi dire di no e che prepara il prima, il durante, il dopo».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni