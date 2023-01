Zaniolo, per la Roma contatti per un altro giocatore: Inter attenta – Sky

Un aiuto per le finanze dell’Inter potrebbe arrivare da Roma, con Nicolò Zaniolo che è ormai sul piede di partenza. La Roma, secondo Sky Sport, avrebbe già preso contatti per sostituirlo con Ziyech del Chelsea. Che arriverebbe solo in caso di cessione dell’ex nerazzurro

INCROCIO DI MERCATO – Un asse di mercato, quello tra Roma e Chelsea, che potrebbe aiutare anche l’Inter. Nicolò Zaniolo è infatti sul piede di partenza e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la sua partenza dai giallorossi. Il che garantirebbe il 15% del ricavato per le casse dei nerazzurri. Il possibile addio di Zaniolo va letto anche nei contatti presi dalla Roma per Ziyech, che arriverebbe però soltanto in caso di partenza del primo.