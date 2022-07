Vidal, l’agente Felicevich nella sede dell’Inter: contratto in risoluzione – Sky

L’Inter vuole salutare sia Arturo Vidal sia Alexis Sanchez. I due cileni però hanno due situazioni diverse per quanto riguarda il futuro e il contratto. Intanto l’agente Felicevich è in sede assieme al centrocampista, come confermato da Luca Marchetti di Sky Sport.

INCONTRO – Arturo Vidal si prepara a lasciare ufficialmente l’Inter. Come riporta il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport: «È iniziato iniziato tra l’agente di Vidal e la società per parlare della risoluzione contrattuale. Felicevich di fatto dovrà solo mettere la propria firma invece di quella dell’assistito, rispetto alla situazione contrattuale. Come noto c’era una clausola per la quale una parte dell’ingaggio andrà al giocatore come buonuscita per gli accordi che sono stati presi».