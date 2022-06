Tuchel spinge Lukaku all’Inter, a breve altro contatto con il Chelsea

Inter e Chelsea stanno per arrivare alla quadra definitiva. A spingere il belga verso Milano è proprio il tecnico Blues Tuchel. Si parla di nuovo contatto a breve

VOLONTÀ − Oltre a Lukaku, un’altra persona che sta spingendo per il suo addio dal Chelsea è proprio Tuchel. Il tecnico tedesco spera che questa situazione si risolva il più presto possibile in modo da programmare insieme alla nuova società il Chelsea 2022/23. L’Inter deve soltanto alzare la sua iniziale offerta di cinque milioni di euro per chiudere l’operazione. Trattativa che andrà in porto con la formula del prestito annuale. Secondo Sky Sport, c’è volontà di trovare presto la quadra definitiva. A tal proposito, i due club si incontreranno a breve. Possibile nuovo summit entro questa settimana.