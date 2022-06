Skriniar, il PSG non molla la presa ma Inter chiara: no contropartite − Sky

PSG e Inter sono in trattativa per Milan Skriniar. Il club parigino lo considera un obiettivo per la propria difesa. Ma l’Inter detta le sue condizioni: no a contropartite

TRATTATIVA − Il PSG non ha alcuna intenzione di lasciare il tavolo Skriniar. Per i parigini, si tratta di una priorità ma la volontà dell’Inter è chiara: nessuno sconto. La richiesta dei nerazzurri è sempre di 80 milioni di euro. Cifra ritenuta alta dal PSG che si è fermato a circa 50 milioni. La distanza è, dunque, molto importante. A tal proposito, per cercare di abbassare le pretese interiste, il club francese ha pensato anche all’inserimento di qualche contropartita. In uscita dai francese c’è il difensore tedesco Thilo Kehrer. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, l’Inter ha però comunicato al PSG di volere soltanto cash senza contropartite tecniche. Nonostante l’appurata distanza, le parti continuano a trattare. Non è da escludere un nuovo affondo in settimana.