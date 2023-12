Tiago Djalò, l’Inter conta sul fattore tempo. Ma un rischio c’è − CdS

Tiago Djalò rimane l’obiettivo dell’Inter per la prossima estate. I nerazzurri vorrebbero prenderlo a parametro zero dal Lille, con cui non rinnoverà.

LA SITUAZIONE − Se il presente si chiama Tajon Buchanan, il futuro invece parlerà portoghese con Tiago Djalò. O almeno questa è la speranza dell’Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino, ormai da tempo, il difensore in scadenza nel 2024 dal Lille. Djalò ha già fatto sapere di non voler rinnovare, tant’è che l’Inter ha già un accordo con i suoi rappresentanti. Ma rimane un rischio: ossia la volontà del Lille di racimolare qualcosa a gennaio, circa cinque milioni di euro, con la Juventus in agguato per affondare il colpo. L’Inter punta sul fattore tempo, visto che il nome di Tiago Djalò è sul taccuino nerazzurro da più di un anno. Viale della Liberazione conta molto su quest’aspetto, da utilizzare come elemento a proprio favore per non farlo cedere alle sirene bianconere.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia