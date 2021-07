Telles opportunità di mercato per l’Inter: 3 nomi per la fascia destra

L’Inter sta ragionando sul nome di Alex Telles, terzino sinistro del Manchester United, e su altri per la fascia opposta: il punto.

PUNTO – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, negli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter pensa a rinforzi per le fasce. Un nome per la fascia sinistra è quello di Alex Telles che può essere un’opportunità di mercato, visto che non si è molto ambientato al Manchester United. Per quella destra Bellerin, Nandez e Zappacosta e di cui ne ha parlato Marotta (vedi articolo).