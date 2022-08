Tanganga si candida come vice de Vrij: ecco i 5 nomi sulla lista dell’Inter – TS

Tanganga torna di moda per l’Inter, che necessita di un centrale difensivo e non sa ancora se potrà disporre di un budget per acquistarlo. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, la lista nerazzurra al momento tiene conto di cinque nomi

CENTRALE CERCASI – Il rinforzo in difesa richiesto da Simone Inzaghi può essere Manuel Akanji, che è il nome in cima alla lista nerazzurra. Il primo ma non l’unico. Anche perché le richieste del Borussia Dortmund per il centrale svizzero – ormai fuori rosa – si aggirano sui 15-20 milioni di euro. Troppi per l’Inter, che non sa ancora quanto potrà investire e spinge per l’opeazione in prestito dopo il rinnovo del contratto (al momento in scadenza il 30 giugno 2023, ndr). Ma in quel caso i tedeschi pretenderanno l’obbligo di riscatto anziché il diritto. A strappare le migliori condizioni ci proverà Beppe Marotta (vedi articolo). Più difficili le piste che portano a Jean-Clair Todibo del Nizza e Merih Demiral dell’Atalanta, altri due nomi molto “onerosi” in lizza. Come riportato dal collega Federico Masini sulle pagine odierne di Tuttosport, per l’Inter a fine mercato è più facile che il Tottenham accetti la formula del prestito con diritto di riscatto per Japhet Tanganga, finora proposto solo a titolo definitivo. Infine, sullo sfondo rimane sempre Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio ma per caratteristiche in fondo alle gerarchie dell’Inter per completare la difesa. Questa la situazione dell’Inter alla ricerca di un duttile vice di Stefan de Vrij in difesa: tra l’obiettivo Akanji e il paracadute Acerbi, può spuntarla davvero l’opzione Tanganga?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini