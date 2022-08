Caos Dazn-Serie A, si muove anche il Governo: fissato tavolo a tre − CdS

Il caos Dazn continua a dare fiato in Italia. I problemi tecnici legati alla prima giornata di Serie A non sono passati inosservati. Si è mosso anche il Governo italiano, previsto incontro per risolvere la questione

RISOLUZIONE − Esordio stagionale di Dazn certamente da rivedere. La prima giornata di Serie A è stata un caos dal punto di vista della visione e dello streaming. Molti utenti hanno lamentato un grande problema di accesso alla piattaforma londinese, principale detentrice dei diritti del massimo campionato italiano. Le scuse non possono ovviamente bastare (vedi articolo). Per risolvere la questione si sta muovendo anche il Governo italiano, il quale ha convocato per venerdì 19 un tavolo a tre con la presenza della stessa Dazn, della Lega Serie A e dell’AGCOM (ossia l’autorità garante per le comunicazioni). La piattaforma ha avuto anche particolari problemi fuori dall’Italia e precisamente in Spagna con difficoltà di visione legate alla Liga e nello specifico alla partita tra Barcellona e Rayo Vallecano.

Fonte: Corriere dello Sport − Francesca Fanelli