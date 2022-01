Spence nome nuovo per Inter: nerazzurri sfidano un’italiana e un’inglese

Djed Spence, terzino destro del Middlesbrough in prestito al Nottingham Forest, sarebbe finito nel mirino dell’Inter (e non solo).

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mirror, l’Arsenal starebbe valutando una possibile mossa a gennaio per Djed Spence. Il terzino destro, di proprietà del Middlesbrough in prestito al Nottingham Forest, ha giocato con queste ultime due squadre in questa stagione. Su di lui ci sarebbero anche Inter e Roma. Questi ultimi due club stanno osservando da vicino gli sviluppi in quanto recentemente il 21enne è stato autore di ottime prestazioni.

Fonte: Mirror.co.uk – John Cross