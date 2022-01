Sensi-Sampdoria, firma nelle prossime ore: il piano del giocatore Inter

Stefano Sensi è pronto a sbarcare alla Sampdoria: in arrivo la firma del centrocampista dell’Inter che giocherà sei mesi in blucerchiato.

SITUAZIONE – Secondo quando riportato da SportMediaset, Stefano Sensi, dopo aver accettato il prestito secco di sei mesi alla Sampdoria, è pronto a sbarcare a Genova per le visite mediche di rito. Nelle prossime ore arriverà la firma del centrocampista dell’Inter. Quest’ultimo ritiene che i sei mesi in blucerchiato rappresentino l’occasione giusta per rimettersi in gioco. Infatti il giocatore vuole dimostrare il suo valore per poi tornare in nerazzurro. Questo il piano dell’italiano per superare un periodo buio.

Fonte: SportMediaset.it