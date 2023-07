Sommer a Trubin: arrivo prima io! L’Inter si cautela col terzo − CdS

Sommer e Trubin si danno battaglia per chi arriverà prima all’Inter, che si cautela in ritiro con l’approdo del terzo portiere. Una vecchia conoscenza

NUOVO CORSO − Yann Sommer e Anatolij Trubin sì, ma prima Raffaele Di Gennaro. Ieri in sede l’Inter ha chiuso per il terzo portiere, che arriverà dal Gubbio. Si tratta di una vecchia conoscenza nerazzurra, in quanto il portiere lombardo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Qui sarà il nuovo terzo portiere e prenderà il posto di Alex Cordaz, che è volato in Arabia con Marcelo Brozovic. Per gli altri due si lavora. Sommer è più semplice dell’ucraino. All’Inter basterà pagare solamente 6 milioni di euro per assicurarselo dal Bayern Monaco. Quanto a Trubin, lo Shakhtar Donetsk chiede oltre 30 milioni di euro, Marotta e Ausilio ne offrono 10-12.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno