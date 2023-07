Bisseck impaziente attende il via libera dell’Inter. Chiusura a un passo – TS

Bisseck è già a Milano, in attesa che l’Inter sistemi gli ultimi dettagli per il suo trasferimento. La clausola rescissoria, come spiega TuttoSport, è l’elemento da rifinire.

CLAUSOLA – Yann Aurel Bisseck è atterrato nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, sorridente e pronto per la nuova avventura all’Inter. Per il trasferimento in nerazzurro del difensore dell’Aarhus, però, manca ancora l’ufficialità della chiusura della trattativa, che arriverà non appena la dirigenza metterà a punto l’ultimo dettaglio. Come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’Inter vorrebbe dilazionare in più anni il pagamento della clausola rescissoria di 7 milioni di euro. La cifra, comunque, resterebbe la stessa ma spalmata in un arco di tempo più lungo. Ecco il motivo per cui Bisseck non ha ancora effettuato le visite mediche, che avverranno nel corso di questa settimana, dopo l’approvazione della formula. Se non si dovesse raggiungere l’accordo giusto, comunque, l’Inter sarebbe pronta a chiudere subito l’affare, senza ulteriori negoziazioni, e a saldare immediatamente la clausola.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna