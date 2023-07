Sommer-Inter priorità: si tratta a oltranza col Bayern Monaco − CdS

L’Inter ha un’urgenza massima per la porta, serve assolutamente un numero e anche in fretta. Si tratta per Yann Sommer del Bayern Monaco

PRIORITÀ − Tra tre giorni scatterà la tournée in Giappone e l’Inter si trova ancora senza un numero uno e con i soli Filip Stankovic e Raffaele Di Gennaro a ricoprire i pali di Appiano Gentile. Serve un portiere e anche in fretta. Bisogna accelerare per Sommer, con cui si tratta a oltranza col Bayern Monaco. Inzaghi dove forgiare il nuovo numero uno e occorrerà del tempo. L’Inter non vorrebbe pagare la clausola dello svizzero, ma prenderlo a costi minori e tramite dei dilazionamenti.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia