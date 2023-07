Sommer-Inter, Hoeness frena: «Ecco cosa non possiamo fare!»

Sommer è il primo nome sulla lista dell’Inter che ancora deve rimpiazzare Onana, trasferitosi al Manchester United. Intanto il presidente onorario del Bayern Monaco, Hoeness, chiarisce la situazione dello svizzero mandando un messaggio poco gradevole ai nerazzurri

NON ANCORA DEFINITO – Yann Sommer è il prescelto dell’Inter in porta. Dopo aver sfiorato il suo acquisto qualche stagione fa, adesso il club nerazzurro fa sul serio anche perché André Onana è andato via e Samir Handanovic non ha rinnovato. L’attuale portiere del Bayern Monaco non è ancora un affare definito, come denotano le dichiarazioni di Uli Hoeness: «Quello che non possiamo fare è mettere pressione a Neuer dicendo che dovrà essere in porta alla prima di campionato. Se ora comprassimo un nuovo portiere non sarebbe una bella cosa, perché l’obiettivo è confermare Manuel come nostro numero uno. Dobbiamo fare di tutto perché possa recuperare senza pressione. Non deve fare cose che non facciano bene per il suo recupero. Quando starà bene, staremo bene anche noi».