Skriniar senza contropartite: l’Inter fissa il prezzo! E Dumfries deve aspettare – SM

Skriniar ha un prezzo di mercato che al momento è distante dalle valutazioni fatte dai possibili acquirenti. E anche Dumfries viene considerato un pezzo pregiato della rosa nerazzurra. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter lavora a una cessione in due tempi ben dilatati

TITOLARI IN VENDITA – Il Paris Saint-Germain non si sposta dai 50 milioni di euro, con o senza un giocatore come contropartita, per arrivare a Milan Skriniar (vedi dettagli). Offerta che non basta all’Inter, come noto da tempo. Anche perché la società nerazzurra chiede non meno di 70 milioni cash. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, anche nel caso in cui l’offensiva decisiva arrivi dal Chelsea nell’operazione Romelu Lukaku (vedi aggiornamento), in estate l’Inter non prevede di rinunciare a due titolarissimi. Se cede Skriniar, Denzel Dumfries non verrà sacrificato. O viceversa. L’intenzione dell’Inter è non cedere entrambi in questa sessione di mercato. Piuttosto fare una grossa plusvalenza con Skriniar subito. E posticipare quella con Dumfries di un anno. In attesa di offerte al rialzo. Perché quella per Skriniar oggi non basta…