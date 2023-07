Sensi, quale futuro all’Inter? Tra mercato e… Permanenza

Stefano Sensi è rientrato all’Inter dopo il prestito al Monza, che ha deciso di non puntare su di lui a titolo definitivo. Resta adesso da definire il suo futuro, tra piste di mercato italiane ed estere e una permanenza da non escludere.

QUALE FUTURO? – Dopo numerosi infortuni, Stefano Sensi nella stagione appena finita al Monza è riuscito a ritrovare la continuità di rendimento. Salvo un periodo da infortunato – ma a causa di una frattura – il giocatore ha raccolto una serie incoraggiante di presenze. Ritrovare il primo Sensi visto all’Inter sembra ormai difficile, ma resta comunque fondamentale ragionare su quello che possa essere il suo futuro in nerazzurro. Con possibili piste non solo italiane, ma anche estere. Ma non solo. L’addio a parametro zero di Roberto Gagliardini lascia un vuoto tra i cambi a centrocampo. Un vuoto che potrebbe essere colmato proprio dall’ex Sassuolo, liberando in questo modo Giovanni Fabbian per continuare con il suo percorso di crescita iniziato con un’ottima stagione alla Reggina. Il futuro è ancora tutto da scrivere.