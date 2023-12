Sensi verso un nuovo addio: l’Inter fa cassa! Un altro in uscita – TS

Dal mercato in entrata a quello in uscita: l’Inter potrebbe dire addio a Sensi e a un altro calciatore. Le novità di TuttoSport sui movimenti della dirigenza nerazzurra.

USCITA – Stefano Sensi sembra essere destinato a lasciare l’Inter un’altra volta. Col mercato di gennaio in arrivo, quelli del centrocampista italiano potrebbero essere gli ultimi giorni a Milano. La dirigenza nerazzurra spera di incassare qualcosa con la sua eventuale cessione, nonostante il calciatore sia in scadenza di contratto. Nei nomi del mercato in uscita dell’Inter c’è anche quello di Lucien Agoumè. Il Siviglia ha mosso dei passi nei riguardi del giocatore francese, che potrebbe partire in prestito con la formula di un diritto di riscatto. Ma la società spagnola non è l’unica che sta dietro al giovane nerazzurro. A detta di TuttoSport sono molti i club europei che lo osservano e lo inscrivono nella lista dei desideri di mercato.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna