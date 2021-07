Sanchez e Pinamonti ai saluti? Con doppia uscita l’Inter cerca altra punta – Sky

Sanchez e Pinamonti sono i due attaccanti in bilico per l’Inter nella prossima stagione. Sky Sport segnala come, in caso di uscita di entrambi, ci sarebbe la possibilità di un nuovo arrivo.

CAPITOLO ATTACCANTI – L’Inter lavora anche sul pacchetto offensivo di Simone Inzaghi. Tra incedibili e possibili partenti Sky Sport fa il punto sull’attacco dei Campioni d’Italia. Per Romelu Lukaku non c’è paura, viste anche le parole di ieri (vedi articolo), ma nella testa dell’Inter ci potrebbero essere dei cambi in attacco. Lautaro Martinez ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono novità sul rinnovo, nonostante ci siano stati tanti contatti col nuovo agente Alejandro Camano. Manca ancora l’intesa. Se l’Inter dovesse ricevere delle offerte importanti a quel punto si potrebbe valutare una cessione. C’è volontà di vendere altri: Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Sanchez perché ha un ingaggio altro e non ha dato continuità alle prestazioni, Pinamonti invece solo perché è giovane e potrebbe fare esperienza. Se si dovessero piazzare questi due, si potrebbe andare su altri nomi, come Keita Baldé Diao.