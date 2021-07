FOTO – Lukaku è pronto e carico. Selfie al fisico imponente

Romelu Lukaku è tornato da pochissimi giorni a Milano per unirsi al gruppo squadra ad Appiano Gentile. Il belga, dopo la cuocente eliminazione ad Euro2020 con il suo Belgio e le ferie estive, è pronto e carico per la prossima stagione.

FISICO AL TOP – L’attaccante belga dell’Inter sarà il punto di riferimento dell’Inter di Simone Inzaghi così come lo è stato per l’Inter di Antonio Conte. Lukaku fin dal primo giorno in cui è tornato a Milano ha voluto incontrare il nuovo tecnico (vedi articolo). Il fratello Jordan, che lo ha avuto alla Lazio, gli aveva parlato molto bene. Lukaku è arrivato ad Appiano Gentile nello stupore generale per il suo stato di forma (vedi articolo) con anche gli esperti dello staff di Inzaghi a bocca aperta per la condizione di Big Rom. Poco fa Lukaku, dall’allenamento della Pinetina, ha postato una storia sul suo profilo Instagram dove si ritrae con un selfie il fisico scolpito pieno di sudore assieme a una semplice didascalia: “Ready 21/22” ovvero, “Pronto per la stagione 2021/2022”. Domani probabilmente i primi minuti in campo contro il Crotone nell’amichevole ufficializzata ieri. Poi piano piano Lukau si riprenderà il posto da titolare che gli spetta.