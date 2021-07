Nandez più di Bellerin per l’Inter. Col Cagliari anche altri nomi – Sky

Continua la preparazione dell’Inter per la prossima stagione. I nerazzurri sono attivi anche sul mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione. Ecco le ultime di mercato da Sky Sport 24, con Nandez favorito su Bellerin.



CAPITOLO ESTERNO – Continua il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio per rimpiazzare Achraf Hakimi. L’Inter lavora per Nahitan Nandez ed Hector Bellerin, soprattutto. All’indomani dell’incontro col Cagliari, nello specifico il direttore sportivo Stefano Capozucca, si attendono sviluppi. Sky Sport ricorda come i rapporti tra i due club siano ottimi: Radja Nainggolan è anni che fa avanti e indietro, Martin Satriano potrebbe andare a Cagliari. Sono due trattative distaccate però, come quella di Nandez. Al momento per lui non c’è l’accordo per il prestito, con il Cagliari che chiede una cifra per il prestito troppo alta secondo l’Inter. Nandez può fare tutto e convince la società nerazzurra. Per i rapporti tra i club Nandez più facile di Bellerin: l’Arsenal ancora non ha aperto al prestito con diritto di riscatto con l’Inter che deve chiudere con un positivo di 80 milioni, coi 70 di Hakimi dovranno esserci altre piccole cessioni. L’Arsenal al massimo concede un prestito con obbligo di riscatto.