Romano: “Ndombele-Inter, Mourinho vuole Skriniar e non Brozovic”

Fabrizio Romano, giornalista italiano ed esperto di mercato, su “Calciomercato.com” parla dell’interesse dell’Inter per Tanguy Ndombele, giovane centrocampista francese di proprietà del Tottenham, individuato per rinforzare il centrocampo.

LO SCAMBIO – L’Inter, su indicazione di Antonio Conte, avrebbe scelto di puntare su un centrocampista forte fisicamente, ma capace anche di saper giocare la palla con i piedi. La prima scelta ricade su Tanguy Ndombele, francese classe 1996 che ha fatto bene a Lione, e dalla scorsa stagione di proprietà del Tottenham (acquistato per 60 milioni). Il rapporto tra lui e José Mourinho – evidenzia Romano – non è mai decollato, ecco perché il club valuta una possibile cessione: ” I rapporti tra Tottenham e Inter sono buonissimi dopo l’affare Eriksen, così è nata l’idea di sedersi a un tavolo nei prossimi giorni per studiare un possibile scambio. Un nome gradito a Mourinho è quello di Milan Skriniar, vista la ricerca di un sostituto di Vertonghen in difesa e non più incedibile per i nerazzurri; ma c’è da capire quale valutazione verrà fatta da entrambe le parte, se ci sarà distanza. Ivan Perisic è un’idea legata allo Special One ma la priorità è per il Bayern Monaco, qualora sfumasse il riscatto si potrebbe aprire la strada Tottenham con Ndombele sul tavolo. Mentre Brozovic non è compreso in questi ragionamenti. Inizia il dialogo, l’Inter vuole provarci davvero per Ndombele”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano.