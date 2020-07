Ndombele-Inter, Tottenham non vuole venderlo: interessante una cosa

Jonathan Veal, giornalista di PA Media Sport, ha pubblicato due tweet riguardanti il presunto interesse per Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, da parte dell’Inter

TWEET – A seguire i messaggi pubblicati su Twitter da Jonathan Veal, giornalista di PA Media Sport, sul presunto interesse dell’Inter per Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham. “Secondo alcuni dei miei colleghi, il Tottenham non ha nessun interesse a vendere Tanguy Ndombele riguardo le notizie circolate sull’interesse dell’Inter“. “È interessante notare che, dalla mia memoria, non ci sia una sola storia “negativa” su Ndombele (che voleva andarsene, il caos di Jose, l’interesse della Barca, ecc.) che sia nata da dentro o intorno al club“.

As per some of my colleagues, Tottenham have no interest in selling Tanguy Ndombele amid reports of Inter Milan’s interest #THFC #COYS — Jonathan Veal (@jonathandveal83) July 31, 2020